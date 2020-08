ÖBAG-Aufsichtsratschef antwortet auf Schellhorns Kritik

Dass die Arbeit der ÖBAG in Österreich und auch auf dem internationalen Parkett wertgeschätzt werde und selbst kritische Stimmen nur wenig an den Leistungen der ÖBAG auszusetzen hätten, so Kern, sei ein großer Erfolg von Vorstand Thomas Schmid und dem gesamten ÖBAG-Team. "Dies lässt uns auch zuversichtlich in die Zukunft blicken."

Auf die Drogenvorwürfe gegen Schmidt, die laut dessen Anwalt verjährt sind und den Beschuldigtenstatus des Vertrauten von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in der Causa Casinos wegen mutmaßlicher Bestechlichkeit, die Schellhorn thematisiert hatte, ging Kern in seiner Antwort allerdings nicht ein. Er kritisiert den Oppositionspolitiker lieber dafür, dass sich dieser nicht selbst gemeldet habe, wo er doch seine Nummer habe und man sich einmal "sehr gut" persönlich bei einem Gespräch ausgetauscht habe.