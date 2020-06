Obst-Trend: Essfertig für Faule

Wiegert will sich auf der Messe eine neue Waschmaschine anschauen. Genau genommen eine Waschstraße für Salat. Salat wird längst nicht mehr händisch gewaschen, sondern von Maschinen, die auf unterschiedliche Waschgänge – etwa Endivien- oder Eissalat – eingestellt werden können. Ist ein Blatt verfärbt, sortiert es die Maschine per Laser aus.

In den Hallen, in denen die Maschinen ausgestellt sind, rattern die Förderbänder und Motoren. Davon völlig unbeeindruckt hält ein Verkäufer von Sortiermaschinen einen Mittagsschlaf – zugedeckt mit einer dicken Daunenjacke. Wie seine Anlage funktioniert, zeigt ohnehin das Video, das in Endlosschleife läuft.

Gegenüber rattert eine Kirschsortieranlage. Die Maschine fotografiert jede Kirsche 30-mal, erklärt der Hersteller, wie Früchte mit Schönheitsfehlern vollautomatisch aussortiert werden. Nur die Schönen landen penibel nach Farbe und Größe sortiert in den Packungen der Handelsketten.

In der Apfelproduktion kommen solche Anlangen schon seit Jahrzehnten zum Einsatz, weiß Fritz Kröpfl vom gleichnamigen steirischen Obsthandel. Auf der Messe hat er heuer viele Anfragen aus dem arabischen Raum. "Eben war ein ägyptischer Großhändler da, der nach Dubai und in die Vereinigten Arabischen Emirate liefert." Aber auch für die Mongolei und Costa Rica hätte es schon Anfragen gegeben.

Die Konkurrenz ist groß. Mit Äpfeln werben gefühlte hundert Länder – von Argentinien bis zu den USA. Größter Produzent Europas ist Polen, gefolgt von Italien und Frankreich, weltweit mischt China ganz vorne mit. 2600 Produzenten aus 84 Ländern tummeln sich hier.