RLB OÖ-Chef: „Wir kämpfen um jede Filiale“

Schwendtbauer: Wir sind in Oberösterreich sehr gut aufgestellt. Wir verfügen über ein starkes Dreieck, bestehend aus der Raiffeisenlandesbank, 66 Raiffeisenbanken und wir haben ein Portfolio mit rund 350 Beteiligungen – von der Großindustrie bis zum Start-up. Dieses Dreieck gilt es weiterzuentwickeln. Dazu brauchen wir keine großen Umbrüche, aber laufende Anpassung und Evolution. Aber keine Revolution.

Und was heißt das konkret?

Wir arbeiten an der Schärfung der Strategie mit einem internationalen Berater, der seit rund einem Monat bereits bei uns tätig ist. Persönlich ist es mir wichtig, dass wir die Mitarbeiter alle dabei mitnehmen. Dazu haben wir auch schon Informationsveranstaltungen für alle Mitarbeiter gemacht.

Wie soll die Schärfung aussehen?

Wir werden eine starke Kommerzbank bleiben, aber es steht am Prüfstand, mit welchen Produkten wir in den nächsten Jahren auf unsere Kunden zugehen. Das Schwierige derzeit ist, dass wir erahnen müssen, was die Kunden in fünf bis zehn Jahren wollen. Das ist aufgrund des unglaublich dynamischen Wandels schwierig. Das ist der Hauptfokus des Projekts.

Was bedeutet das für Filialen?

Ich bin davon überzeugt, dass wir auch künftig eine entsprechende Anzahl an Bankstellen haben, aber natürlich der digitale Bereich massiv wachsen wird. Wir werden aber in den Regionen bleiben, das ist mir wichtig. Wir hatten vor einigen Jahren noch 450 Filialen in Oberösterreich. Aktuell sind es rund 350 und wir kämpfen um jede. Es wird da und dort Veränderungen geben, aber keine Schließungswelle. Am Ende des Tages entscheiden die Kunden. Denn wenn keiner mehr hingeht, muss man sich etwas überlegen.

Und was?

Wir prüfen gerade, an Standorten auch andere Dienstleistungen anzubieten. Wir haben etwa ein Pilotprojekt, bei dem an zwei Tagen ein Reisebüro die Räumlichkeiten nutzt. So können wir als Bank vor Ort bleiben und Flagge zeigen.

Sind von den 350 Filialen alle kostendeckend?

Ja. Aber sie wurden bereits adaptiert, sprich sie wurden zum Teil auf SB-Bankstellen umgestellt. Kunden können aber Termine mit einem Berater vor Ort vereinbaren.

Thema am Land ist auch immer die Versorgung mit Bargeld, sprich die Dichte des Bankomatnetzes. Sehen Sie da Oberösterreich gut aufgestellt?

Ja. Die aktuelle Versorgung ist absolut ausreichend, ich habe auch noch nie Beschwerden dazu gehört. Es gibt in fast jedem Ort einen.