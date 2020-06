Nur Glaube macht Geld wertvoll

Warum aber hetzen wir wertlosen Münzen und Scheinen hinterher? Weshalb nehmen wir elektronisches Geld an, das nur virtuell existiert? Um das zu verstehen, muss man der Kulturhistorikerin weit in die Geschichte folgen. Denn Geld entstand nicht, um den Tauschhandel zu vereinfachen, sondern entwickelte sich aus frühreligiösen Opferriten, erklärt Christina von Braun im KURIER-Interview.

KURIER: Frau von Braun, Sie schreiben, dass das Sesshaft-werden des Menschen bei der Entwicklung des Geldes eine große Rolle gespielt hat. Wären wir Jäger und Sammler blieben ... ja, was wäre dann?

Christina von Braun: Vermutlich hätte es diese Form von Wirtschaft nicht gegeben – etwa, dass man mit größeren landwirtschaftlichen Flächen mehr Menschen ernähren kann; dass die Bevölkerungszahlen gewachsen sind. Der Mensch, der in die Natur eingreift, empfindet sich nicht als ein Teil von ihr, sondern als ihr Beherrscher. Damit machte man sich der Schöpfung gegenüber schuldig. Und so kamen Opferkulte auf. Sie sind der Ursprung des Geldes.

Wie das?

Wenn eine Gesellschaft in die Natur eingreift, muss ein Opfer dargebracht werden, um die Gottheit wohlzustimmen, damit die Natur weiterhin trägt und fruchtbar ist. Das Geld ist ein Symbol für diesen Vorgang. Daher ist das Vokabular der Ökonomie auch durchsetzt von Fantasien, die eigentlich aus der Natur kommen – Blüten, Geldquellen, fruchtbar sein, wachsen. In Griechenland war die Opfergabe an einen kleinen Spieß gekoppelt, genannt Obolos, wovon sich unser Obolus in der Kirche ableitet. Jeder, der an den Opfer-Mahlzeiten teilnahm, erhielt die kleinen Spieße. Später bekamen sie einen Wert.

Und dieser Wert hat sich verselbstständigt?

Ja, als Münze, auf der Opfer-Werkzeuge oder der Kopf des wichtigsten Opfertieres, des Stiers, eingeprägt waren. Die erste griechische Münze hieß daher auch Obolos.

Was gibt dem Geld Wert?

Es gibt drei Formen der Deckung des Geldes. Die eine ist die materielle Deckung: Grund und Boden oder eine Tonne Gerste – was auch immer einem bestimmten Betrag entsprach. Über diese Werte wurde in der Antike im Tempel Buch geführt. Die materielle Deckung durch Edelmetalle ist mit dem Verlassen des Goldstandards endgültig aufgegeben worden. (Unter dem Goldstandard versteht man ein Währungssystem, das auf dem Wert des Goldes basiert. Realisiert wird dies, indem Münzen aus Gold in Umlauf gesetzt oder Banknoten auf Goldeinheiten ausgestellt werden. Der Goldstandard verlor nach dem Ersten Weltkrieg an Bedeutung und fand durch die Sterlingkrise 1931 sein Ende.)

Die zweite Form der Deckung besteht darin, dass eine Autorität – Staat oder Herrscher – beglaubigt, dass dieses Geld einen bestimmten Wert hat. Diese Beglaubigung wurde von den Machthabern oft missbraucht, um Inflationen anzuzetteln, sodass Geld nichts mehr wert war. So bleibt nur die theologische Beglaubigung, die aus dem Opferkult entstand.

Auch heute noch?

Ja, Menschen müssen daran glauben, damit wir alle ans Geld glauben.

Daher hören wir jetzt ständig von Finanz-Experten, wie wichtig es sei, das Vertrauen wiederherzustellen?

Genau! In Krisen, in denen es keine andere Form der Deckung des Geldes gibt, sind es tatsächlich Menschen, die als Opfer der Krisen den symbolischen Tod erleiden. Indem sie ihre Arbeit verlieren, ihre Behausung und indem sie an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. In den modernen Geld-Gesellschaften ist dann vom sozialen Tod die Rede. Das sind die Menschen, die den Preis des Geldes zu bezahlen haben.