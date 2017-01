Nowotny: Haushalte haben sich durch Niedrigzinsen 1 Milliarde erspart

Die niedrigen Zinsen haben für Schuldner auch sehr positive Auswirkungen, erinnerte Nationalbankgouverneur Ewald Nowotny. Haushalte haben sich nach Berechnungen seines Hauses seit 2008 etwa 1 Milliarden Euro, Unternehmen weitere 1,2 Mlliarden Euro erspart. Dazu komme, dass sich die Republik Österreich nach Berechnung der Bundesfinanzierungsagentur (seit 2007) 17 Milliarden Euro Zinszahlungen erspart hat.

Aber auch andere Effekte stellt Nowotny fest. So komme es zu einer Umverteilung von älteren Menschen, die eher Sparguthaben haben, zu jungen Menschen, die eher (Wohnungs-)kredite aufnehmen, was durchaus wünschenswert sei, da es in der Gesellschaft ohnehin viele Umverteilungseffekte von Jung zu Alt gebe. Auch werde die gesamtwirtschaftliche Entwicklung stabilisiert. Unternehmen könnten im Ausmaß ihrer Zinsersparnis investieren oder umschulden. Die Verteilungseffekte seien zwar eine indirekte Folge, aber kein Ziel der Nationalbank-Politik, hob Nowotny hervor. Denn Notenbanken haben kein Mandat für eine Verteilungspolitik.

Foto: APA

Sparer verlieren vor allem für täglich fällige Einlagen in Wahrheit Geld. Denn den kaum wahrnehmbaren Zinsen stand 2016 eine Geldentwertung von etwa 0,9 Prozent gegenüber - real wurde das Geld am Sparbuch also weniger wert. Das liege aber nicht nur an den aktuell niedrigen Zinsen, sondern war in den letzten Jahrzehnten sehr häufig so, sagte Nationalbankgouverneur Nowotny am Montag im Klub der Wirtschaftspublizisten.

So gab es Mitte der 1970er Jahr zwar einen Eckzinssatz (Mindestzinssatz) auf Sparbücher von bis zu fünf Prozent - bei Inflationsraten, die an die zehn Prozent anklopften, waren die realen Zinsen jedoch zeitweise bis zu sechs Prozent im Minus. Ökonomisch sei natürlich die Realverzinsung entscheidend, psychologisch sei aber auch die nominelle Zinsrate wichtig, so Nowotny.

Im internationalen Vergleich sei in Österreich der Staat durchschnittlich hoch verschuldet, die privaten Haushalte haben hingegen weniger Schulden als die Haushalte im internationalen Schnitt.