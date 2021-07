Novomatic spielt mit Groß-Casino in Mazedonien auf

Freitagabend im Casino FlaminGO in Mazedonien, nur wenige Hundert Meter hinter der griechischen Grenze. An den 450 Automaten und 30 Spieltischen drängen sich die Gäste. Die meisten von ihnen sind Griechen. Am Grenzübergang stauen sich auch um Mitternacht noch die Autos aus dem Großraum Thessaloniki.

Der griechische Staat ist zwar pleite, doch genügend Bürger dürften ausreichend Budget haben, um ihr Glück im Spiel zu versuchen. "In Griechenland gibt es nur drei Casinos, diese können die Nachfrage nicht befriedigen", erklärt Novomatic-General Franz Wohlfahrt, warum der heimische Glücksspielkonzern den Standort in Mazedonien erwarb. Novomatic übernahm das Groß-Casino im Herbst von einem österreichischen Investor. 40 Millionen Euro wurden bereits investiert, zusätzliche sieben Millionen werden in den weiteren Ausbau der Spielflächen und des Hotels gesteckt. Der Komplex umfasst neben dem Casino mit zwei Restaurants und Konzertbühne auch ein Fünf-Sterne-Hotel. Gespielt wird rund um die Uhr, Sperrstunde gibt’s nicht. Pro Tag gambeln hier rund 1500 Gäste.

Der mazedonische Glücksspielmarkt ist streng reguliert, das zweite zugelassene Casino ist in Gehweite zum Novomatic-Betrieb. Auch hier spielt es sich ab. Neben dem Casino betreibt Novomatic in Mazedonien noch 33 von insgesamt 65 genehmigten Automaten-Salons, in den nächsten zwei Monaten werden sechs weitere Spielstätten aufgesperrt, kündigte Wohlfahrt jetzt bei der Neueröffnung des Casinos FlaminGO an. Der Konzern des niederösterreichischen Industriellen Johann F. Graf ist mit rund 1000 lokalen Beschäftigten der zweitgrößte österreichische Investor in Mazedonien.