Novomatic spielt in den USA auf

Europa ist unser Heimmarkt, hier sind wir als integrierter Glücksspielkonzern die Nummer eins. Aber die großen Casino-Märkte sind in den USA und in Asien", kündigt der neue Novomatic-General Harald Neumann den Sprung in die USA an. Dort wird in ganz anderen Dimensionen gespielt. Während in den Spitzen-Casinos in Europa maximal 400 bis 500 Automaten stehen, glitzern und blinken in den großen US-Casinos Tausende Slotmaschinen. Den Spitzenplatz hält zurzeit ein Spieltempel in Oklahoma mit 7500 Automaten.

Der Start in den US-Markt wird seit 2012 vorbereitet. Die Steuerungszentrale für Nord- als auch Südamerika ist in Florida angesiedelt. Die Novomatic Americas Sales ist bereits in einigen US-Staaten und kanadischen Provinzen lizensiert. Diese Röntgen-Verfahren sind aufwendig und teuer. So musste Chef Jens Halle den Behörden beispielsweise lückenlos seine Konto-Auszüge, Steuererklärungen und Wertpapier-Transaktionen der vergangenen zehn Jahre vorlegen.

Die jüngste Übernahmewelle unter den amerikanischen Automatenherstellern sieht Neumann als zusätzliche Chance: "Die amerikanischen Casino-Betreiber haben gerne mehrere Lieferanten. Das ist unsere große Chance. Wenn wir mit den richtigen Produkten auf den US-Markt kommen, können wir sehr rasch wachsen."