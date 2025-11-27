Ex-Novomatic-Chef Neumann in Las Vegas vom Glück verlassen

Eine Stunde lang wurde Harald Neumann , Ex-Chef des heimischen Glücksspielkonzerns Novomatic, Anfang Oktober von der staatlichen Nevada Gaming Commission gegrillt. Das Gaming Control Board empfahl Neumann nach der einstündigen Anhörung, seinen Antrag auf eine Verlängerung seiner Lizenz zurückzuziehen.

Wenige Tage später, am 10. Oktober, trat Neumann als CEO des börsenotierten Gaming-Unternehmens Ainsworth, einer 60-Prozent-Tochter von Novomatic, zurück. Er will sein Glück jetzt in Paraguay suchen.

Wer als Manager in den USA im Glücksspiel tätig ist, muss behördlich lizenziert sein. Die Verfahren sind äußerst streng, die Bewerber müssen einen finanziellen Striptease hinlegen. Alle Vermögenswerte und Einkommen sind offenzulegen. Ainsworth ist in Australien an der Börse notiert und den USA tätig, unter anderem in Las Vegas. Darum hatte sich der niederösterreichische Glücksspielkonzern bei Ainsworth eingekauft, derzeit läuft ein Übernahmeverfahren.

Die Ermittler der Gaming Commission sind meist ehemalige FBI-Beamte und röntgen die Bewerber vor der Anhörung. Die Ermittler wollten auch Neumanns Handy, was dieser anfänglich verweigerte, vier Monate später aber ausfolgte – und wieder zurückbekam. Er erklärte dem Board, in dem auch ein ehemaliger Höchstrichter sitzt, in Österreich seien Chats illegal an Medien durchgesickert, Stichwort Casinos-Verfahren. Gegen Neumann ist in diesem Zusammenhang noch ein Ermittlungsverfahren der WKStA offen.

Die Behörde warf Neumann vor, er habe nicht alles offengelegt. So eine Villa in Mykonos, eine Mietimmobilie in Los Angeles für seine Tochter und monatliche Zahlungen sowie eine Kreditkarte an seine Freundin in Deutschland. Ob er Frauen Geld für Sex gegeben habe, wurde Neumann im Hearing befragt. Was dieser empört dementierte.

Außerdem habe er gegen die Fraternisierungs-Richtlinie von Ainsworth verstoßen, indem er sich 2021 mehrmals mit einer Mitarbeiterin zum Dinner verabredete.

"Charakterlich ungeeignet"

Das Board warf Neumann vor, gegenüber den Ermittlern arrogant, respektlos und ausweichend aufgetreten zu sein und laut geworden zu sein. Sein Benehmen sei „unüblich“.

Neumann dagegen sprach bei der Anhörung von einer „unterschiedlichen Sicht auf die Situation“, er sei nie respektlos gewesen.

Ob er arrogant sei, wollte Vorsitzender Mike Dreitzer in der öffentlich übertragenen Sitzung wissen. Gegenfrage Neumann: „Wie definieren Sie arrogant?“ Vorsitzender: „Wissen Sie, was das Wort bedeutet?“ Neumann entschuldigt sich schließlich während des Hearings bei den hinten im Saal sitzenden Ermittlern.

Resümee des Boards: Neumann sei aufgrund seiner charakterlichen Eigenschaften für die Führung eines Glücksspiel-Unternehmens nicht geeignet. Er solle seinen Antrag auf die Verlängerung seiner Lizenz zurückziehen. Was Neumann tat und kurz darauf auch seinen Job als Ainsworth-CEO zurücklegte.