Novomatic hat schon Mehrheit an Casinos Austria

Novomatic-Eigentümer Johann F. Graf ist beim Einstieg in den teilstaatlichen Monopolisten Casinos Austria ( Casag) einen großen Schritt weiter gekommen. Mit der Übernahme der Anteile der Versicherungsgruppe UNIQA wird der niederösterreichische Gaming-Konzern nicht nur der größte Aktionär der Casinos samt Lotterien. Durchgerechnet hat Novomatic somit 39,5 Prozent, die Staatsholding ÖBIB nur 33,24 Prozent.

Tatsächlich aber hat sich Graf mit den UNIQA-Anteilen in der verschachtelten Aktionärsstruktur bereits die Mehrheit geholt. Denn UNIQA, Leipnik-Lundenburger, VIG und das Bankhaus Schelhammer & Schattera haben ihre Anteile in der Medial Beteiligungs-Gesellschaft gebündelt. In diesem Konstrukt hält Novomatic nun mit mehr als 59 Prozent die Mehrheit. Dazu addieren sich die Anteile der betagten Aktionärin Maria Theresia Bablik. Ihre MTB-Stiftung ist an der Casinos-Gruppe mit 16,79 Prozent beteiligt – und zwar direkt. Womit Novomatic in Summe de facto 55 Prozent beherrscht.