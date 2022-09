Novomatic drehte Periodenergebnis im 1. Halbjahr 2022 ins Plus

Insbesondere Deutschland, Gro├čbritannien, Osteuropa und Spanien h├Ątten sich gut entwickelt. Das spiegelt sich auch in der Mitarbeiterzahl wieder, die konzernweit von 21.028 auf 21.721 erh├Âht wurde. Stark zugelegt hat auch das Periodenergebnis, dass von minus 59,2 auf plus 122,9 Mio. Euro anstieg.

Das Betriebsergebnis im 1. Halbjahr heuer bel├Ąuft sich auf 162,1 Mio. Euro (plus 200 Prozent). F├╝r das Gesch├Ąftsjahr 2021 sowie f├╝r das Gesch├Ąftsjahr 2020 wird ├╝brigens keine Dividende ausgesch├╝ttet. Der Gewinn werde, wie auch in den Vorjahren f├╝r den Schuldenabbau und Investitionen genutzt. "Alleine in den ersten sechs Monaten 2022 betrugen die Investitionen ├╝ber 100 Millionen Euro. Dabei sind die geplanten Investitionen im Bereich Green Energy noch nicht ber├╝cksichtigt", so der Gl├╝cksspielkonzern. Die Eigenkapitalquote liege aktuell bei 32,8 Prozent.