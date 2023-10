Novartis-Tochter Sandoz startet verhalten an der Börse

An der Zürcher Börse gab es am Mittwoch den größten Börsengang des Jahres in der Schweiz seit 2019. Der Schweizer Generika-Hersteller Sandoz kam bei seinem Debüt auf einen Börsenwert von rund 11 Mrd. Dollar (10,5 Mrd. Euro) und lag damit am unteren Ende der von Analysten veranschlagten Bandbreite.

Die Aktien des vom Pharmakonzern Novartis abgespaltenen Unternehmen starteten mit 24 Franken (24,85 Euro) in den Handel, rutschten bis zu Mittag aber auf 23,4 Franken ab. Der Aktienkurs von Novartis verlor bis zu Mittag fast 5 Prozent. Novartis-Aktionäre erhielten für fünf Aktien je einen Sandoz-Titel. Insgesamt wurden 431 Millionen Aktien ausgegeben.

Sandoz betreibt unter anderem einen großen Produktionsstandort in Kundl/Tirol (Bezirk Kufstein) mit rund 2.700 Beschäftigten. 200 Millionen Packungen an Arzneimitteln werden jährlich in Kundl hergestellt.