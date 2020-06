Notfallplan für Euro-Austritt

Mit großer Anspannung wird die Neuwahl am 17. Juni erwartet. Ersten Umfragen zufolge kann die radikale Linkspartei SYRIZA weiter zulegen und dürfte mit 28 Prozent noch vor den am Sparkurs festhaltenden Konservativen stimmenstärkste Partei werden.Die Sozialisten könnten als drittstärkste Kraft den Konservativen aber zur Mehrheit im Parlament verhelfen.

Der G-8-Gipfel am Wochenende in Camp David gab eine klare Wahlempfehlung für jene Parteien ab, die hinter dem auferlegten Spardiktat stehen. In der Abschlusserklärung sprachen sich alle acht Staats- und Regierungschefs für einen Verbleib Griechenlands in der Euro-Zone aus. Voraussetzung sei aber, dass das Land seine Verpflichtungen einhalte. Die Forderung der Linkspartei SYRIZA, vom Sparkurs abzuweichen, fand in Camp David keine Unterstützer. US-Präsident Barack Obama sprach von "schmerzhaften Opfer" der griechischen Bevölkerung, warnte aber vor politischen Unruhen, die nicht nur die Euro-Zone, sondern die gesamte Weltwirtschaft erfassen könnten: "Die politischen Führer wissen, was auf dem Spiel steht", betonte Obama. Sollte die Griechen-Wahl nicht wie gewünscht ausgehen, müssten die Europäer also rasch den Plan B umsetzen. EU-Handelskommissar Karel De Gucht bestätigte am vergangenen Freitag erstmals die Existenz von Notfallplänen der EU-Kommission und EZB für ein griechisches Euro-Aus.

Bewegung kommt auch in die ewige Debatte um gemeinsame europäische Anleihen (Eurobonds). Frankreichs Präsident François Hollande und Italiens Premier Mario Monti wollen sich beim informellen EU-Gipfel kommenden Mittwoch gemeinsam für Eurobonds stark machen.