Dänische Drogeriemarktkette Normal expandiert nach Österreich

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Die dänische Drogeriemarktkette Normal startet in Österreich. Am Donnerstag eröffnet die Einzelhandelskette ihre erste Filiale in der Wiener Mariahilfer Straße, wenige Tage später folgt ein Standort im G3-Shoppingcenter in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg). Für das Frühjahr ist noch ein Geschäft im Wiener Donauzentrum geplant. "Im Laufe des Jahres sollen weitere folgen", sagte Normal-Geschäftsführer Jakob Frølich Maarbjerg der Kleinen Zeitung (Mittwochausgabe).

Normal eröffnete seine erste Filiale im Jahr 2013 in Silkeborg und expandierte seitdem rasant. Zuletzt betrieb die Einzelhandelskette mehr als 975 Filialen in Dänemark, Norwegen, Schweden, den Niederlanden, Frankreich, Finnland, Portugal, Spanien, Italien und Irland. Der Jahresumsatz belief sich auf 15 Mrd. Dänische Kronen (2 Mrd. Euro).