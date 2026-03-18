Dänische Drogeriemarktkette Normal expandiert nach Österreich
Zusammenfassung
- Die dänische Drogeriemarktkette Normal eröffnet ihre erste Filiale in Österreich auf der Wiener Mariahilfer Straße, weitere Standorte folgen zeitnah.
- Normal betreibt bereits über 975 Filialen in mehreren europäischen Ländern und erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von 2 Mrd. Euro.
- Das Geschäftsmodell setzt auf dauerhaft niedrige Fixpreise, wöchentliche Produktneuheiten und bekannte Marken bei geringem Marketingaufwand.
Die dänische Drogeriemarktkette Normal startet in Österreich. Am Donnerstag eröffnet die Einzelhandelskette ihre erste Filiale in der Wiener Mariahilfer Straße, wenige Tage später folgt ein Standort im G3-Shoppingcenter in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg). Für das Frühjahr ist noch ein Geschäft im Wiener Donauzentrum geplant. "Im Laufe des Jahres sollen weitere folgen", sagte Normal-Geschäftsführer Jakob Frølich Maarbjerg der Kleinen Zeitung (Mittwochausgabe).
Normal eröffnete seine erste Filiale im Jahr 2013 in Silkeborg und expandierte seitdem rasant. Zuletzt betrieb die Einzelhandelskette mehr als 975 Filialen in Dänemark, Norwegen, Schweden, den Niederlanden, Frankreich, Finnland, Portugal, Spanien, Italien und Irland. Der Jahresumsatz belief sich auf 15 Mrd. Dänische Kronen (2 Mrd. Euro).
"Jede Woche mindestens 100 neue Produkte"
Marktführer bei Drogeriewaren sind in Österreich dm und Bipa. Müller liegt mit deutlichem Abstand auf Rang 3. Die dänische Kette will hierzulande Kunden und Marktanteile nicht über Aktionsangebote gewinnen, sondern setzt auf eine andere Strategie: "Dauerhaft niedrige Fixpreise, jede Woche mindestens 100 neue Produkte, bekannte Marken", beschrieb der Normal-Geschäftsführer das Konzept gegenüber der Kleinen Zeitung. Man halte das Geschäftsmodell "bewusst einfach" und habe "geringe Promotionskosten und ein niedriges Marketingbudget".
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