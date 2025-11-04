Dänische Gemütlichkeit: Søstrene Grene eröffnet auf der Mariahilfer Straße

Noch ist hinter der Baustellenabsperrung wenig zu erkennen – doch in der Mariahilfer Straße 50-52 entsteht derzeit der neue Søstrene Grene Store der dänischen Einzelhandelskette. Bis vor Kurzem hat sich an dieser Adresse noch das skandinavische Bekleidungsgeschäft Monki befunden. „Schon lange träumen wir davon, ein Geschäft im Zentrum Wiens zu eröffnen – und wir sind sehr dankbar, dass dieser Traum nun Wirklichkeit wird“, sagt Mikkel Grene, Group CEO und Miteigentümer von Søstrene Grene. Bereits im Juli eröffnete Søstrene Grene ein neues Geschäft in Innsbruck – das dritte nach dem Store im Donauzentrum. Mit der Neueröffnung in Wien und einer weiteren geplanten Eröffnung in Linz wird das Unternehmen bis Ende 2025 auf insgesamt fünf Standorte in Österreich wachsen.

Von Geschirr bis zur Sitzbank

Mit einer Fläche von 416 Quadratmetern wird das Geschäft in der Mariahilfer Straße der größte Søstrene Grene-Store in Österreich. Besucher können hier das Sortiment aus Wohnaccessoires und Kleinmöbeln, Dekoartikeln, Hobby- und Bastelbedarf, Spielzeug, Küchenutensilien und Schreibwaren in einem neuen, atmosphärischen Rahmen erleben.