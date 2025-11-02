Es glitzert im MAK: Baumschmuck aus Gablonz

Kaum halten Lebkuchen und Mandarinen Einzug in die Supermärkte, holt auch das MAK die Schachteln mit dem Weihnachtsschmuck hervor. Mit der neuen Ausstellung „Fahrrad & Hummer. Funkelnder Baumschmuck aus Gablonz“ öffnet das Museum am Wiener Stubenring 5 die Türen des Kunstblättersaals für mehr als 800 filigrane Kunstwerke aus Glasperlen und Draht aus dem böhmischen Raum.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © MAK/ChristianMendez Das MAK zeigt aktuell funkelnden Schmuck für den Christbaum.

Das Besondere an den Weihnachtsdekorationen aus Gablonz ist ihr überraschender Alltagsbezug und teils auch ihre Abstraktion: Statt vorwiegend Engel finden sich hier miniaturhafte Fahrräder, Flugzeuge, Häuser, geometrische Formen und allerlei Getier wie Spinnen, Schmetterlinge und Hummer.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © MAK/ChristianMendez Kleine Kunstwerke aus Glasperlen und Draht.

Aus privater Sammlung Die ausgestellten Objekte erzählen zugleich von europäischer Gestaltungskultur, feinstem Kunsthandwerk sowie einem ausgeprägten Gespür für Farbe und Form. Sie stammen aus der mehr als 3.000 Stücke umfassenden Privatsammlung der Kunsthistorikerin und ehemaligen Kustodin der MAK Sammlung Glas und Keramik, Waltraud Neuwirth, die diese über Jahrzehnte zusammengetragen hat. Bis heute erfreut sich der „Gablonzer Christbaumschmuck“ bei Designern und Sammlern großer Beliebtheit.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Marlene Mautner Figuren für den Christbaum.

Filigraner Schmuck Hinter jedem Objekt verbergen sich hochwertige Materialien. Hauptakteure der Fertigung waren kleine Hohlperlen mit Silber- und Goldeinzügen, die in Kombination mit Glasstiften, Glasringen und Draht zu kunstvollem, von Hand gefertigten Baumbehang in einem ungeheuren Variantenreichtum verarbeitet wurden. Auch Musikinstrumente, Obst, geometrische Figuren und vieles mehr zählten zum Repertoire.