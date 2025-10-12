Neue Deutsche Botschaft mit Marmor aus Kärnten

Groß, grau, elegant, aber auch ein bisschen nüchtern: Der Neubau der Deutschen Botschaft in Wien steht kurz vor seiner Einweihung. Der Gebäudekomplex in der Metternichgasse im 3. Bezirk besticht durch seine imposante Architektur. Der Entwurf stammt von Schulz und Schulz Architekten aus Leipzig.

Symbolische Offenheit Bereits seit 1879 ist die deutsche Auslandsvertretung in Österreich schon im Botschaftsviertel nahe dem Unteren Belvedere ansässig. Das neue Botschaftsgebäude profitiert – wie schon seine beiden Vorgängerbauten an gleicher Stelle – von der großzügigen Distanz zu den umliegenden Straßen.

Ein weitläufiger Garten umrahmt das Ensemble und verleiht ihm ein markantes Alleinstellungsmerkmal in seiner Umgebung. „Mit der Architektur der Botschaft wollen wir Offenheit und Leichtigkeit vermitteln und gleichzeitig sämtliche Sicherheitsanforderungen erfüllen“, erklärt Benedikt Schulz.

Viel Luft und Licht Das Ensemble aus mehreren Kuben gliedert sich in repräsentative und private Bereiche. Die viergeschoßige Kanzlei mit den Büros und der Pass- und Visastelle ist über den zweigeschoßigen Trakt der Empfangsräume mit dem fünfgeschoßigen Wohnbereich des Botschafters verbunden. Verbindende und Offenheit symbolisierende Elemente sind die verglaste Bel Étage und die angeschlossene Residenzterrasse, die über eine weiße, luftig angelegte Wendeltreppe mit dem Garten verbunden ist. „Die Inspiration dafür stammt von unseren Besuchen in der Botschaft in Brasilia“, so Schulz.

Naturstein aus Kärnten Die Baukörper sind vollständig mit Krastaler Marmor verkleidet, einem Naturstein aus Kärnten mit heller, lebendiger Oberfläche. In den Bodenbelag der Residenzterrasse, ebenfalls aus Krastaler Marmor gefertigt, sind Bodenreliefs integriert, die als Kunst am Bau von Blasius Spreng für den Vorgängerbau von Rolf Gutbrod geschaffen wurden. Dieser Bau aus 1964 wies erheblichen Sanierungsbedarf auf und wurde abgerissen.

