Neue Deutsche Botschaft mit Marmor aus Kärnten
Groß, grau, elegant, aber auch ein bisschen nüchtern: Der Neubau der Deutschen Botschaft in Wien steht kurz vor seiner Einweihung. Der Gebäudekomplex in der Metternichgasse im 3. Bezirk besticht durch seine imposante Architektur. Der Entwurf stammt von Schulz und Schulz Architekten aus Leipzig.
Symbolische Offenheit
Bereits seit 1879 ist die deutsche Auslandsvertretung in Österreich schon im Botschaftsviertel nahe dem Unteren Belvedere ansässig. Das neue Botschaftsgebäude profitiert – wie schon seine beiden Vorgängerbauten an gleicher Stelle – von der großzügigen Distanz zu den umliegenden Straßen.
Ein weitläufiger Garten umrahmt das Ensemble und verleiht ihm ein markantes Alleinstellungsmerkmal in seiner Umgebung. „Mit der Architektur der Botschaft wollen wir Offenheit und Leichtigkeit vermitteln und gleichzeitig sämtliche Sicherheitsanforderungen erfüllen“, erklärt Benedikt Schulz.
Viel Luft und Licht
Das Ensemble aus mehreren Kuben gliedert sich in repräsentative und private Bereiche. Die viergeschoßige Kanzlei mit den Büros und der Pass- und Visastelle ist über den zweigeschoßigen Trakt der Empfangsräume mit dem fünfgeschoßigen Wohnbereich des Botschafters verbunden. Verbindende und Offenheit symbolisierende Elemente sind die verglaste Bel Étage und die angeschlossene Residenzterrasse, die über eine weiße, luftig angelegte Wendeltreppe mit dem Garten verbunden ist. „Die Inspiration dafür stammt von unseren Besuchen in der Botschaft in Brasilia“, so Schulz.
Naturstein aus Kärnten
Die Baukörper sind vollständig mit Krastaler Marmor verkleidet, einem Naturstein aus Kärnten mit heller, lebendiger Oberfläche. In den Bodenbelag der Residenzterrasse, ebenfalls aus Krastaler Marmor gefertigt, sind Bodenreliefs integriert, die als Kunst am Bau von Blasius Spreng für den Vorgängerbau von Rolf Gutbrod geschaffen wurden. Dieser Bau aus 1964 wies erheblichen Sanierungsbedarf auf und wurde abgerissen.
Walzertanzen auf deutschem Boden
Ein besonderes Zusammenspiel von Kunst und Architektur zeigt sich im neu geschaffenen Kunstwerk „Deform“ von Stefan Sous. Dabei handelt es sich um eine tropfenähnliche Verformung des Zauns, der die Botschaft umgibt. Ein künstlerischer Eingriff, der symbolisch einen Teil des Botschaftsgrundstücks an die Wiener Öffentlichkeit „zurückgibt“. Ein Platz so groß, dass "man darin eine Walzerdrehung vollführen kann", so der Künstler.
Durch den Neubau sind die Residenz des Botschafters sowie die Kanzleien der Deutschen Botschaft und der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der OSZE nun an einem Ort vereint.
