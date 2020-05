NIKI fliegt nach Hellas

Auch beim Flugplan für den Sommer 2013 setzt NIKI den Rotstift an – zumindest was Flüge von Wien nach Sofia, Belgrad und Bukarest angeht. Lesjak: „Wir können uns nicht mit dem Hauptmitbewerber im Geld verbrennen übertrumpfen.“ Die defizitäre Mutter Air Berlin hat hier offensichtlich die Reißleine gezogen. „Wir greifen ins Netz ein, wo wir keine Gewinne schreiben. Es gibt keine heiligen Kühe mehr“, formuliert es Paul Gregorowitsch, Chief Commercial Officer von Air Berlin. Am Standort Wien hält Air Berlin aber fest, betont Gregorowitsch. Die Ostfantasie beschränkt sich künftig auf Moskau, wo sich NIKI ab dem Sommer um einen zweiten täglichen Flug ab Wien bemüht.

Fix ist, dass das Touristikgeschäft ausgebaut wird. Ab kommendem Sommer fliegt NIKI 19 statt bisher elf Destinationen in Griechenland an. Da die Kapazitäten um zwei Prozent ausgebaut werden, soll auch der Mitarbeiterstand leicht steigen – vor allem im Technik-Bereich.

Im Gegensatz zum Mutterkonzern. Bei Air Berlin werden kolportierte 900 Arbeitsplätze dem Sparstift zum Opfer fallen – und damit jeder zehnte Job. Deutschlands zweitgrößte Airline will aber 2013 wieder schwarze Zahlen einfliegen. Nach den ersten neun Monaten stand unterm Strich ein Minus vom 103 Millionen Euro.

NIKI will heuer die 5-Millionen-Marke bei den Passagieren überschreiten, was einem Plus von 500.000 Fluggästen gegenüber 2011 bedeuten würde. 2013 sollen weitere 250.000 Gäste dazu kommen. Die Flotte von aktuell 23 Maschinen wird einheitlich auf Airbus umgestellt (A319, 320, 321), die Embraer-Maschinen sollen ausgemustert werden.