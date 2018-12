Niedrige Einkommen sinken, hohe steigen

Die Kluft zwischen Gut- und Schlechtverdienern ist in den vergangenen 20 Jahren deutlich gewachsen. Dies bestätigt auch der aktuelle Einkommensbericht des Rechnungshofes, der auf Lohnsteuerdaten 2017 sowie Mikrozensus-Daten der Statistik Austria fußt.

Unselbstständig Erwerbstätige (ohne Lehrlinge) erzielten demnach ein mittleres Bruttojahreseinkommen (Median) von 27.545 Euro. Frauen verdienten 21.178 Euro, Männer 33.776 Euro. Inflationsbereinigt bedeutet dies im Langzeitvergleich seit 1998 eine Stagnation. Frauen hatten in Summe ein um zwei Prozent höheres Medianeinkommen als 1998, das der Männer lag ein Prozent unter dem Ausgangsniveau. „Vergleicht man die inflationsbereinigte Entwicklung der Bruttojahreseinkommen aller unselbstständig Erwerbstätigen, ergibt sich ein Einkommensverlust von drei Prozent“, heißt es im Einkommensbericht.

Arbeiter verloren am meisten

Große Unterschiede zeigen sich je nach sozialer Stellung. So erreichte das Bruttomedianeinkommen der Arbeiter im Vorjahr nur 87 Prozent des mittleren Einkommens des Jahres 1998. Im Gegensatz dazu stiegen die Bruttomedianeinkommen der Angestellten seit 1998 um drei Prozent, jene der Beamten hingegen um 26 Prozent. Die Werte sind gegenüber dem letzten Bericht fast unverändert. Der Reallohnverlust bei den Arbeitern erklärt sich vor allem dadurch, dass sich in dieser – kleiner werdenden – Gruppe überdurchschnittlich viele Frauen in Teilzeit oder geringfügiger Beschäftigung finden.