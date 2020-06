New York: Zwischen Verbarrikadieren und Wiedereröffnen

Adam und seine Partnerin Alisea versuchen mit kleinen Gags den Leuten mehr Getränke zu verkaufen. „Grab a bag $ 5“ sagt eine Tafel. Wem es egal ist, welches Bier er trinkt, der zahlt “nur” 5 Dollar pro Flasche und die Barkeeperin nimmt irgendein Bier aus der Wanne. Wer dagegen eine bestimmte Marke haben will, zahlt 8 Dollar. „Ich hatte zunächst Angst, mit der U-Bahn zur Arbeit zu fahren,“ sagt Alisea. Denn die Subway in NY war eine regelrechte Virenschleuder und hat zur Verbreitung des Coronavirus maßgeblich beigetragen. Seit Wochen steht die U-Bahn jedoch jede Nacht für ein paar Stunden still, die Wagen werden von oben bis unten gereinigt und desinfiziert.

Während das kultige Macys, das größte Kaufhaus der USA wieder seine Pforten aufgesperrt hat, sind viele Shops in Kultviertel Soho in den historischen Gebäuden mit gusseisernen Fassaden noch mit verbarrikadiert. Hier wird sich demnächst zeigen, wer die Krise bis überlebt hat. Nur vor dem Apple-Store stehen die Kunden rund um das Gebäude an. Corona hat die Megacity lange Zeit schwer im Griff gehabt, mehr als 21.800 Menschen sind bisher gestorben.