Wie "New Work" die Probleme am Arbeitsmarkt lösen soll

„Gänzlich erforscht ist das Thema noch nicht, da es erst vor Kurzem aufgekommen ist. Einzelne Studien dazu gibt es bereits, etwa über Homeoffice oder Crowdworking“, sagt Monika Köppl-Turyna, Eco-Austria-Chefin und Studienautorin, im Gespräch mit dem KURIER. New Work ermögliche ein besseres „Matching“ (Abgleich) zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt sollen dadurch also besser zueinanderfinden.

Die Expertin erwartet, dass die neuen Arbeitsformen auch durch den Wertewandel künftig mehr genutzt werden. Das betrifft etwa die Abkehr von hierarchischen Unternehmenskulturen und die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Viele Möglichkeiten würden sich zudem durch die Digitalisierung ergeben. In Summe könnte das zu einer Linderung des Fachkräftemangels beitragen.

New Work nicht so neu

Laut dem aktuellen Konjunkturbarometer der Jungen Wirtschaft (JW) sind neue Arbeitsformen insbesondere in jungen Unternehmen oft schon Realität. 45 Prozent der mehr als 1.000 befragten Jungunternehmer sollen in den vergangenen drei Jahren flexible Arbeitsformen eingesetzt haben. Die Hälfte der Befragten könnte sich vorstellen, New Work im eigenen Unternehmen zu etablieren.

Die JW fordert mit Verweis auf die Studie die Schaffung rechtlicher Rahmenbedingungen für flexible Arbeitszeitmodelle. Außerdem fordert sie einen flächendeckenden Ausbau der ganztägigen Kinderbetreuung, eine steuerlich absetzbare Bildungsprämie für Weiterbildung, und ein „Digital Nomad Visum“, also eine temporäre Aufenthaltserlaubnis für Drittstaatsangehörige, die online arbeiten.