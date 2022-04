Neues Rekordhoch beim Weizenpreis durch Ukraine-Krieg

Der Ukraine-Krieg hat die Weizenpreise auf ein neues Rekordhoch schnellen lassen. Die Weizennotierung an der Warenterminb├Ârse Euronext in Paris liegt aktuell bei 403 Euro je Tonne. Damit wird das bisherige kriegsbedingte Allzeithoch von 396 Euro je Tonne von Anfang M├Ąrz deutlich ├╝bertroffen. Am 23. Februar, einen Tag vor dem russischen Einmarsch, hatte der Preis nur 287 Euro betragen. Das geht aus einem aktuellen Marktbericht der Agrarmarkt Austria (AMA) hervor.

Der Qualit├Ątsweizen an der Wiener Produktenb├Ârse stieg gegen├╝ber der Vorwoche zwar nur geringf├╝gig auf 403 Euro je Tonne, notiert damit aber aktuell noch deutlich ├╝ber Vorkriegsniveau. Der Preis f├╝r Mahlweizen hingegen liegt mit 382 Euro je Tonne unter dem Vorwochenwert. Die internationalen Preissteigerungen d├╝rften sich erst in der kommenden Woche am Wiener Notierungsblatt bemerkbar machen, hei├čt es in dem Bericht der AMA.

Allzeithoch bei Maispreis

Ein neues Allzeithoch erreichte auch der Pariser Maispreis, der zuletzt um 39 Euro auf 330 Euro je Tonne stieg. Eine angek├╝ndigte Erh├Âhung der Beimischung von maisbasiertem Bioethanol in den USA von 10 Prozent auf 15 Prozent habe preisst├╝tzend gewirkt. Weitere Preistreiber seien die anhaltenden Streiks der LKW-Fahrer in Argentinien gegen steigende Spritpreise, die damit den Maistransport blockieren, sowie auch die Reduktion der globalen Maisexportmenge durch weniger Exporte der Ukraine, dem weltweit viertgr├Â├čten Maisexporteur.