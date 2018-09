Neues Projekt der OMV: Rohöl aus Kunststoffmüll

Durch Zukäufe in Neuseeland und Malaysien erreicht die OMV ihr bis 2020 geplantes Produktionsziel von 500.000 Barrel pro Tag bereits Ende 2018. Vor kurzem verkaufte die OMV in Norwegen ihre Beteiligung an der Unterwasser-Pipeline Polarled um 175 Millionen Dollar. OMV-Chef Rainer Seele ist nach wie „vor fest davon überzeugt“, bis Jahresende eine Lösung für den Asset-Tausch mit Gazprom zu haben.