Neues Modell: Nach der AHS-Matura in die bezahlte Lehre

Die Lehre absolvieren und dabei bis zu 1850 Euro im Monat verdienen: Bei 28 Industrie- und 15 Großhandelsbetrieben in Oberösterreich ist das schon jetzt möglich. Um den Fachkräftemangel zu lindern, buhlen Betriebe wie Fronius, voestalpine, Miba oder KTM gezielt um AHS-Maturanten, die nicht studieren, sondern gleich beruflich durchstarten wollen. Die Maturanten absolvieren eine auf eineinhalb bis zweieinhalb Jahre verkürzte Lehre in Form einer „dualen Akademie“

Als Anreiz wird dem Lehrling statt der Lehrlingsentschädigung von Beginn an der kollektivvertragliche Mindestlohn – je nach Einsatzgebiet zwischen 1500 und 1850 Euro im Monat – bezahlt. „An die 100 Firmen zeigen Interesse an dieser Form der Ausbildung. Derzeit haben wir 35 Maturanten in der Akademie“, erläutert Eva Schupfer, zuständige Projektleiterin in der Wirtschaftskammer (WKO) Oberösterreich. Derzeit wird die verkürzte Ausbildung in der Lehrberufen Mechatronik sowie „Trade & Logistics“ (Großhandel) angeboten, die Liste der Berufe soll sukzessive erweitert werden.

Lehre für Erwachsene

m Rahmen ihrer am Dienstag präsentierten Bildungsoffensive will die WKO die „ Lehre Neu für Erwachsene“ österreichweit etablieren. Laut WKO-Präsident Harald Mahrer soll damit der Lehrlingspool erweitert und das Sozialprestige erhöht werden. „Wir wollen aber einen einheitlichen Rahmen und Qualitätskriterien sicherstellen“, so Mahrer.