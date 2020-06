Neues Match im Wintersport

Vom Anorak in neuen Trendfarben bis zum Fußball mit eingebauten Sensoren: Auf der Sportartikelmesse ISPO in München zeigt die Industrie dieser Tage, welche Neuheiten sie in den Markt pressen will. Stark vertreten sind Hersteller von Wintersportartikeln, die mit einem stagnierenden Markt kämpfen. Intersport, mit 10,5 Milliarden Euro Jahresumsatz größter Sportartikelhändler der Welt, baut das Segment trotzdem weiter aus.

KURIER: In Österreich ist der Markt nach der Übernahme von Eybl und Sports Experts durch Sports Direct im Umbruch. Profitiert Intersport?

Franz Julen: Ja, die Neuausrichtung weg von Beratung und Service hin zum Diskont hilft uns sehr. Österreich ist seit Monaten im internationalen Vergleich unser Spitzenreiter. Im Jänner sind die Umsätze in allen 44 Intersportländern um durchschnittlich fünf bis zehn Prozent gestiegen, in Österreich hatten wir ein Plus von 14 Prozent.

In jenen Bereichen, in denen Eybl stark war?

Ja, zum Beispiel neben dem Wintersport im Verkauf von Wanderkleidung, Bergschuhen, Zelten, Schlafsäcken. Der Outdoor-Markt stagniert in den meisten Ländern, in Österreich wachsen wir zweistellig – schon seit Monaten.

Wenn in Österreich jetzt so viel zu holen ist – werden Sie dann auch expandieren?

Wir haben im Vorjahr vier neue Geschäfte eröffnet, heuer kommen fünf bis zehn weitere dazu.

Wie läuft der Winter?