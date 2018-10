Neues Heimspiel gegen den Fachhandel

Wolfgang Krejcik ist seit Jahrzehnten Elektronikhändler in Wien. Der Branchensprecher hat den Siegeszug der Handelsketten ebenso miterlebt wie jenen der Onlinehändler. Dass jetzt aber auch noch die „Tupper-Party-Methode“ in seine Branche einzieht, regt ihn sichtlich auf.

Hintergrund ist ein Streit mit Sonos, einem kalifornischen Konzern für Audio-Unterhaltungselektronik. Sonos ist für Lautsprechersysteme bekannt, die drahtlos über Funk oder WLAN miteinander verbunden sind. Ein eher beratungsintensives Geschäft, das nun aber nicht mehr die Elektronikhändler in Österreich machen, sagt Krejcik. „Sonos hat alle Verträge mit Händlern in Österreich und Deutschland gekündigt und macht den Vertrieb jetzt selbst.“ Und zwar dort, wo der Kunde ist – auf der Couch, im eigenen Wohnzimmer. „Sonos macht jetzt Verkaufspartys wie Tupperware“, ätzt der Branchensprecher. Für den Hersteller sei es ein Leichtes gewesen, die Kunden anzusprechen. „Sonos-Kunden müssen sich für die System-Updates registrieren, damit hat das Unternehmen alle Kontaktdaten.“

Für den Fachhandel ein einziges Ärgernis, das Geschäft sei jedenfalls verloren. „Für manche Fachhändler ist das existenzbedrohend, dass Sonos sie von heute auf morgen vor die Tür gesetzt hat“, poltert Krejcik. Er hat sich an die Bundeswettbewerbsbehörde gewandt – und dort prompt einen Korb kassiert. „Anhand der vorgelegten GFK-Marktdaten für das enge Segment Audio Home Systems weist Sonos einen Marktanteil von weniger als 25 Prozent aus. Es liegt daher keine Form der Marktbeherrschung vor“, argumentieren die Wettbewerbshüter. Von Sonos-Seite heißt es auf KURIER-Anfrage, dass man sich zu Vertriebsdetails nicht äußern will. Das Pilotprojekt „Sonos Heimvorteil“ laufe seit September 2018 bis Ende des Jahres in drei Städten in Deutschland und Österreich. Die Kunden würden die Möglichkeit schätzen, die Lautsprecher-Lösungen direkt zu Hause ausprobieren zu können. Es handle sich um ein Serviceangebot, das letztlich auch den Händlern zu Gute kommen würde.