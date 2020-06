Neues Gutachten: Schock für Elsner?

In den Monaten seither wurde Elsner bei Konzertbesuchen, Abendessen mit Weinbegleitung und sogar einem Tanz in der Eden-Bar in den frühen Morgenstunden beobachtet, nicht jedoch bei stationären ärztlichen Behandlungen. Die neue Expertise des Sachverständigen soll dementsprechend ausgefallen sein und die Vollzugsuntauglichkeit nicht mehr in der ursprünglichen Form bestätigen, was für Elsner ein Schock gewesen sein könnte.

Demnächst soll noch das neurologische Gutachten des Psychiaters Heinz Pfolz einlangen, der Elsner seinerzeit zwar ebenfalls für haftuntauglich befand, bei entsprechender Behandlung aber eine Besserung binnen acht bis zehn Monaten in Aussicht stellte. Diese Zeit ist nun um, eine Rückkehr Elsners in die Zelle nicht mehr ausgeschlossen.

Über die Vollzugstauglichkeit entscheidet eine andere Richterin (Sonja Höpler-Salat) als über die Verhandlungsfähigkeit. Letzteres obliegt dem Bawag-Richter Christian Böhm, der den AKH-Kardiologen Günter Leopold Steurer am Mittwoch zur Abklärung ins Wilhelminenspital schickte. Steurer war bereits zu Prozessbeginn im Juli 2007 dafür engagiert worden, Elsners Gesundheitszustand vor Gericht im Auge zu behalten. Böhm zeigte sich optimistisch, dass Elsner am Donnerstag vor Gericht erscheinen werde. Woher er den Optimismus nimmt? „Weil ich Herrn Elsner höflich darum bitten werde." Dieser könne einen ärztlichen Rat, im Spital zu bleiben, ja auch ignorieren.

Der vierte Prozesstag verging mit Sesselrücken. Böhm hatte die insgesamt acht Angeklagten extra so umgesetzt, dass Elsner und Flöttl „nicht unmittelbar nebeneinander sitzen müssen." Dass er von Elsners Spitalsaufenthalt so spät erfuhr, verärgerte den Richter.