Neues Angebot für Casinos Austria

Frauenpower nach der Post jetzt auch bei den Wiener Stadtwerken. Beim Energieversorger stellen ab sofort Frauen die Mehrheit der Kapitalvertreter. Arbeiterkammer-Direktor Werner Muhm verabschiedet sich aus den Stadtwerken, er wird am Donnerstag als Aufsichtsrat des Verbund-Konzerns bestellt. In den Stadtwerken folgt ihm Maria Kubitschek nach, ehemalige Kabinettschefin von Doris Bures als Verkehrsministerin und Leiterin der Abteilung Wirtschaftspolitik in der AK. Kubitschek wird auch als Nachfolgerin von Muhm (65), der heuer in die Pension verabschiedet wird, in der AK gehandelt.

Ebenfalls neu in den Aufsichtsrat bestellt wurde die Juristin Karin Rest, die für die Stadt schon im Flughafen Wien sitzt. Sowie die Wirtschaftskammer-Managerin Andrea Faast. Neben Muhm gehen bei den Stadtwerken noch ÖVAG-Chef Stephan Koren und Meinhard Eckl.

Die für die Stadtwerke zuständige SP-Vizebürgermeisterin Renate Brauner, eine engagierte Frauen-Förderin, betont nicht nur den Aspekt der "gleichberechtigten Teilhabe von Frauen in Führungsgremien". Sondern auch den wirtschaftlichen Vorteil für die Unternehmen der Stadt, "denn schließlich sind ja auch die Hälfte der Kundinnen und Kunden Frauen". Sie hoffe, dass das Beispiel Schule macht.