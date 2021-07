Neuerliche Steigerung bei der Balkonprämie

Wohneigentum ist im Vorjahr um sieben Prozent teurer geworden. Der Coronavirus hat den Wohnungsmarkt also nicht angegriffen. Angesicht des Rückgangs des Wirtschaftswachstums, der gestiegenen Unsicherheit und der immer noch sehr niedrigen Zinsen waren Immobilien weiterhin der Liebling der Anleger. Für sie ist der Immobilienmarkt in Österreich nach wie vor ein sicherer Hafen .

Die Corona–Krise habe auf den Immomarkt wie ein „Trendbeschleuniger“ gewirkt, lautet die Schlussfolgerung der Raiffeisen Research Analysten Matthias Reith und Casper Engelen. Insbesondere Wohnungen mit Außenflächen waren stark nachgefragt. Die „Balkonprämie “ ist weiter gestiegen. Das ist in Corona-Zeiten mit Ausgangsbeschränkungen auch kein Wunder.

Engelen beschreibt die ideale Immobilie so: „Im erweiterten Speckgürtel gelegen, überdurchschnittlich groß und mit Balkon oder Terrasse. So sah der idealtypische Corona-Profiteur am Wohnimmobilienmarkt im Jahr 2020 aus.“