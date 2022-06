Neuer Trend: Firmen teilen sich eine Fabrik

In der Nähe von Leipzig werden in einem Presswerk Karosserieteile gefertigt. 100 Millionen Euro haben die beiden Unternehmen investiert, die Produktion wird dadurch flexibler, digitaler und effizienter, wie Albrecht Reimold, Vorstand für Produktion und Logistik bei der Porsche AG berichtet.

Ein weiterer Nutzen dieser Fertigungsform: „Man kann Fabriken stärker lokalisieren und näher zum Endkunden bringen“, sagt Kuhlmann. Dadurch könne man Kosten und Risiken auf mehrere Standorte verteilen. „Man muss ein Asset nicht mehr kaufen und abschreiben, sondern hat nur variable Kosten“, erklärt Kuhlmann.

Zurück nach Europa

Auf diesem Wege können Unternehmen wieder Produktionen, wie aus China, nach Europa zurückholen und wettbewerbsfähig sein, so der Experte. Auch, wenn es schwierig sei, die Kostenersparnis in Zahlen zu gießen, so kann Kuhlmann von einem Fall berichten, der eine Einsparung bei den Produktionskosten in Höhe von zwölf Prozent brachte.