Neuer Streit zwischen Westbahn AG und ÖBB

Zwischen den ÖBB und Verkehrsministerin Doris Bures auf der einen und dem privaten ÖBB-Konkurrenten Westbahn AG auf der anderen Seite bahnt sich ein neuer Konflikt an. Stefan Wehinger, ehemaliger ÖBB-Personenverkehrsvorstand und Chef der Westbahn AG, die der staatlichen Bahn ab Dezember Konkurrenz zwischen Wien und Salzburg macht, fühlt sich von der Politik und von der Bahn beim Zugang zu einem wichtigen Kundenkreis behindert: Dem der ÖBB-Mitarbeiter.



Der Grund dafür - beschwert sich Wehinger in einem Brief an Ministerin Doris Bures - sei die pauschale Abgeltung, die die ÖBB-Teilkonzerne (Infrastruktur, Rail Cargo Austria) für private und dienstliche Fahrten ihrer Mitarbeiter an die Personenverkehr AG (PV) zahlen.

Dem Vernehmen nach - konkrete Zahlen wollen weder Wehinger noch die ÖBB nennen - soll etwa die vom Staat finanzierte Infrastruktur AG knapp 500 Euro je Mitarbeiter und Jahr an den Personenverkehr dafür überweisen. In Summe soll die PV innerhalb des Konzerns für die Beförderung der Eisenbahner zwischen 16 und 20 Millionen Euro jährlich kassieren.