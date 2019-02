Neuer ÖBAG-Präsident legt Glücksspiel-Job zurück

„Unvereinbar“, wetterten SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda und Neos-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn. bwin sei im Online-Spiel ein direkter Konkurrent der Casinos Austria, an denen die Staatsholding ein Drittel hält. Obendrein bietet bwin in Österreich Online-Gambling an, was gesetzlich nur der Casinos-Tochter win2day erlaubt ist.

bwin als auch das Finanzministerium hatten die Causa geprüft und keine Unvereinbarkeiten festgestellt. Mit der Begründung, der Aufsichtsrat der Tochter bwin.party rangiere in der Konzernhierarchie zu weit unten und Kern habe als ÖBAG-Präsident auch keinen direkten Einfluss auf die Casinos.

Kern sieht selbst natürlich auch keine Unvereinbarkeit und nennt ausschließlich Zeitgründe für den Austritt bei bwin.party. „Die Aufgabe als Vorsitzender des ÖBAG-Aufsichtsrates und die Leitung eines großen Krankenhauses erfordern meine volle Kraft. Ich habe mein Engagement bei bwin.party inzwischen beendet, andere Aufgaben reduziere ich“, erklärt Kern gegenüber dem KURIER.

So werde er seine Lehrtätigkeit an der TU Wien für Strategy und Business Policy mit Ende März auslaufen lassen und für mindestens ein Jahr zurückstellen. Im Universitätsrat der Uni Wien bleibt der neue ÖBAG-Präsident jedoch. Die Leitung der familieneigenen Beratungsgesellschaft (entstanden aus der Tätigkeit für Deloitte) übernimmt jetzt Ehefrau Michaela Kern, eine Steuerberaterin.