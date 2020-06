Neuer Lufthansa-Chef unterstützt AUA-Sanierung

"Er kennt sich sehr gut aus hier in Österreich und unterstützt den Sparkurs", sagte AUA-Vorstand Karsten Benz am Montag anlässlich der Präsentation von Flugtrends über den zukünftigen Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Er stehe definitiv hinter der Tochter AUA; des Weiteren sei man sehr stolz darüber, einen so kompetenten Mann an der Spitze zu haben.