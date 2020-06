Neuer HP-Chef: "Smartphone ist kein Thema"

Speed dating" mit dem Chef? Die Mitarbeiter von Hewlett-Packard ( HP) in Österreich können ihren seit 1. August neuen Vorgesetzten im Zehn-Minuten-Gespräch persönlich kennenlernen.

"Wir haben das neu eingeführt, die Idee kommt gut an und ich habe schon mit vielen Mitarbeitern gesprochen", erzählt Norbert Schöfberger, der Rudolf Kemler an der Österreich-Spitze des weltgrößten PC-Herstellers ablöst. Der 44-Jährige arbeitet seit 2001 in diversen Managementfunktionen bei HP und übernimmt das Unternehmen in schwierigen Zeiten: Thema Nummer eins bei den Mitarbeiter-Gesprächen dürfte wohl der Ende Mai bekannt gegebene globale Stellenabbau sein. Bis Herbst 2014 müssen voraussichtlich 27.000 Mitarbeiter ihren Hut nehmen, das sind immerhin acht Prozent der Belegschaft.

In Österreich sei noch unklar, wie viele der 850 Beschäftigten gehen müssen, sagt Schöfberger im Gespräch mit dem KURIER, "aber wir werden auch unseren Beitrag leisten müssen". Bis Ende des Geschäftsjahres, also Ende Oktober, soll Klarheit herrschen. Erste Gespräche mit dem Betriebsrat seien im "besten Einvernehmen" erfolgt. Schöfberger betont, dass HP trotz der Sparpläne ein "kerngesundes Unternehmen sei", aber sich eben neuen Herausforderungen stellen müsse.