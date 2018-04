Neuer globaler Schuldenrekord: 197.000.000.000.000 Euro

Die globale Verschuldung hat Ende 2017 einen Höchststand erreicht: Zählt man die Schulden von Staaten, Banken, Firmen und Haushalten zusammen, betrugen die Verbindlichkeiten 237 Billionen US-Dollar (197 Bio. Euro), berechnete der Weltbankenverband IIF. Wegen des Zinstiefs sind Kredite billig wie nie. Allein 2017 hätten die Schulden um 21 Billionen Dollar zugenommen.

In den reichen Industriestaaten ist der Schuldenstand in Prozent der Wirtschaftsleistung (BIP) seit 2012 dennoch minimal gesunken – um fünf Prozentpunkte auf 382 Prozent. Das ist dem kräftigen BIP-Wachstum zu verdanken. Einen Anstieg verzeichneten 2017 europaweit Frankreich und die Schweiz, was auf das Konto der Haushalte und Firmen ging.