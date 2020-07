Neuer Anlauf für Katastrophen-Pool

Die verheerende Mure, die eine Spur der Verwüstung durch die kleine steirische Gemeinde St. Lorenzen zog, war eine Folge tagelanger schwerer Regenfälle. Wetterphänomene aufgrund des Klimawandels, die schwere wirtschaftliche Schäden nach sich ziehen, passieren immer öfter. Bis heute ist es in Österreich allerdings nicht gelungen, einen Katastrophen-Pool zu schaffen, der die materiellen Schäden besser abdeckt.

"Die private Versicherungswirtschaft kann nur begrenzte Deckungen anbieten", sagt Luciano Cirina, Chef der Generali-Gruppe in Österreich und Präsident des Versicherungsverbandes. Man brauche eine "Versichertengemeinschaft, die so groß wie möglich ist". Je mehr Versicherte in eine Katastrophenvorsorge einzahlen, desto höhere Summen können bei Großereignissen bereit gestellt werden.

Die Versicherungswirtschaft macht sich seit Jahren für eine österreichweite Pool-Lösung stark, fand aber bei der Politik kein offenes Ohr. Jetzt kommt Schützenhilfe von der EU-Kommission. Brüssel will zwar keine europaweit einheitliche Regelung, fordert aber nationale Lösungen.

Während einige Staaten wie Deutschland und Frankreich bereits eine Pflichtversicherung vorschreiben, fordern die österreichischen Assekuranzen eine freiwillige Lösung. "Ein Katastrophenschutz, der bei der Gebäudeversicherung andockt", schlägt Cirina vor. Auch der Staat, der die Katastrophenfonds mit rund 400 Millionen Euro dotiert hat, solle sich beteiligen. Ebenso wie die privaten Rückversicherer.

Beim Wert eines Einfamilienhauses von 300.000 Euro würde ein umfassender Katastrophenschutz jährlich 60 Euro an Prämie kosten, rechnet Generali-Vorstand Walter Kupec vor. Damit könnten Schäden aus Hagel und Sturm sowie durch Erdbeben und Überschwemmung, für die es derzeit nur begrenzte Deckungen gibt, voll finanziert werden.

Alleine die Sturmschaden-Versicherungen zahlten in den vergangenen zehn Jahren mehr als 2,6 Milliarden Euro aus, nahmen aber nur 2,1 Milliarden an Prämien ein. Für ein Erdbeben im Großraum Wien wäre eine Deckungssumme von rund vier Milliarden Euro notwendig, schätzt Kupec.