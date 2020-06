Neue Zuwanderer: Gut gebildet, falsch eingesetzt

Die weitverbreitete Meinung, dass Österreich nur schlecht qualifizierte Ausländer anziehe, ist schlichtweg falsch. " Österreichs Zuwanderer sind besser ausgebildet als jene im Durchschnitt der EU und auch besser als jene in den USA", zieht Thomas Liebig ein Resümee seiner Untersuchung bei der Tagung zum Thema "Mitgebrachte Qualifikationen: Zeit für Anerkennung" in Wien.

Liebig ist Migrations-Experte der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), der die erste OECD-weite Studie über Arbeitsmarkterfolge und Qualifikation von Zuwanderern erstellt hat. Laut Studie haben mehr als 75 Prozent der im Ausland geborenen Beschäftigen hierzulande eine im Ausland erworbene Qualifikation. Europaweit sind es so wie in den USA nur 70 Prozent. Zudem habe die Qualifikation der Zuwanderer in Österreich in den vergangenen zehn Jahren viel stärker zugenommen als jene im EU-Durchschnitt, betont Liebig.

Das Problem in Österreich sei also nicht so sehr die Ausbildung der Zuwanderer, als vielmehr die Anerkennung ihrer im Ausland erworbenen Qualifikationen. Sozialminister Rudolf Hundstorfer versprach bei der Tagung ein Bundesgesetz zur Anerkennung ausländischer Ausbildungen. Der Prozess soll schneller und vor allem transparenter werden. Denn viele Zuwanderer würden derzeit gar nicht erst versuchen, ihre ausländischen Ausbildungen in Österreich anerkennen zu lassen. Gut ein Drittel aller Zuwanderer arbeiteten daher unter ihren Qualifikationen.