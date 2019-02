Neue Spieler bei den Casinos Austria

Schelling dementiert ein Beratungsmandat, er sei für Sazka nicht aktiv. Kurz habe ihn gebeten, an einem Termin mit Löger und Sazka teilzunehmen, weil er die Historie am besten kenne. „Diesem Wunsch bin ich nachgekommen, seither gab es keinen Kontakt“. Unter Schelling hatte sich Sazka in die Casinos eingekauft. andrea.hodoschek