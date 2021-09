Neue Regeln fürs Eigentum: Wer schweigt, stimmt zu

In Zukunft reicht es, wenn für die im Gesetz genau definierte Maßnahmen die anderen Wohnungseigentümer von der geplanten Änderung verständigt werden und in zwei Monaten kein Einspruch erfolgt. Im Entwurf genannt wird die „behindertengerechte Ausgestaltung eines Wohnungseigentumsobjektes oder von allgemeinen Teilen der Liegenschaft“. Zu den unumstrittenen Änderungen gehört der „Einbau von einbruchssicheren Türen“.

Auch ökologischen Maßnahmen werden im Gesetz aufgezählt. Dazu gehört eine „Vorrichtung zum Langsamladen eines elektrisch betriebenen Fahrzeuges“. In diesem Punkt gab es bereits Kritik, weil keine Schnellladestationen vorgesehen sind. Der Grund dafür ist die beschränkte Transportkapazität der Leitungen. Würde man allen Eigentümern Schnellladestationen ermöglichen, müsste man die Stromleitungen austauschen. Das würde zu beträchtlichen Kosten führen.

Die zweite Ökoerleichterung betrifft das „Anbringen einer Photovoltaikanlage an einem Reihenhaus oder Einzelgebäude“. Auch hier reicht künftig eine Mitteilung an die anderen Eigentümer. Ebenfalls Teil der Reform ist die Zustimmung zur „Anbringung von sich in das Erscheinungsbild des Hauses harmonisch einfügenden Vorrichtung zur Beschattung eines Objektes“.