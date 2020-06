Neue Regeln für Agrarförderung: Aktion minus 40 Prozent

So ist der Ertrag bei Weizen oder Raps in manchen Regionen in Deutschland um eine bis mehrere Tonnen pro Hektar höher als in Österreich. In Spanien erzeugtes Biogemüse wird wegen der niedrigen Produktionskosten auch in Norddeutschland verkauft.

Die Aufstockung der Fördermittel für den Biolandbau hält Hardegg aus gutem Grund für keine gute Idee. Entscheidend für den Verkauf im In- oder Ausland ist der Preis. Die Menge an Bioprodukten aus Österreich, die am Markt bestehen können, ist enden wollend.

Wegen der zusätzlichen Förderungen werde es in den kommenden Jahren mehr Biobauern und mehr Biolebensmittel geben, lautet die realistische Prognose von Landwirt Hardegg. "Doch der Markt für Bioprodukte ist voll." Zusätzliche Absatzchancen werde es nur dann geben, wenn die Preise für Biolebensmittel sinken. "Dann werden die Biobauern doppelt so laut schreien, weil ihre Produktionskosten zu hoch sind." Hardegg befürchtet daher, dass die Subventionen für Bio und die damit verbundene politische Abhängigkeit in den kommenden Jahren immer weiter steigen wird. "Diese Umverteilung wird man nicht mehr stoppen können."

Eine Abneigung gegen Biolandwirtschaft kann man Hardegg nicht nachsagen. Er ist auch Biobauer. 25 Hektar Weingärten werden biologisch bewirtschaftet. Die Subventionen, die er dafür bezieht, waren nicht der Grund für die Biowein-Produktion. "Die Höhe der Förderung ist beim Bioweinbau für den Erfolg unerheblich."