Neue Märkte: Spar investiert am Skylink

Das Salzburger Handelshaus Spar hat sich eine ganze Reihe von Standorten an Verkehrsknotenpunkten im Osten Österreichs gesichert. So eröffnet Spar einen Gourmet-Markt im Terminalbau Skylink in Wien Schwechat und auch an den im Bau befindlichen Wiener Bahnhöfen Wien Mitte und Wien Hauptbahnhof zieht Spar mit eigenen Märkten ein. Zudem hat der Händler den Zuschlag für die Eröffnung eines 400 Quadratmeter großen Marktes in der neuen Wirtschaftsuniversität Wien bekommen, die 2014 ihre Pforten öffnet. Im sogenannten Convenience Store soll es hauptsächlich Snacks geben.

Heuer investiert das Handelshaus 450 Millionen Euro in seine Märkte, die Hälfte davon in Österreich – etwa in die Eröffnung eines Marktes am Salzburger Hauptbahnhof. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die Spar-Gruppe – Lebensmittelhandel, die Hervis-Sportfachhändler und SES-Shopping-Center – erstmals die zwölf Milliarden Euro Umsatzgrenze überschritten. Die Umsätze stiegen um 3,8 Prozent auf 12,15 Milliarden Euro. Der Lebensmittelhändler ist neben Österreich auch in Italien, Slowenien, Ungarn,

Tschechien und Kroatien tätig. Im Vorjahr haben die Auslandsgesellschaften – die unter dem Dach der Aspiag zusammengefasst sind – 4,7 Milliarden Euro zum Umsatz beigetragen.