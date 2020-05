Neue Kapitalspritze für heimische Banken?

Hannes Androsch, stellvertretender Aufsichtsratschef der Finanzmarkt Beteiligung AG, die das Staatskapital in den Banken seit der Krise 2008 überwacht, befürchtet Schlimmes: Österreichs Banken werden demnächst zusätzliche vier Milliarden Euro an Eigenkapital vom Staat brauchen. Aus dem Bankenhilfspaket 2008 stehen noch sechs Milliarden Euro bereit. "Unsere Banken haben nicht nur das Staatsanleihen-Problem, sondern auch das Ost-Problem", begründet Androsch seine Einschätzung im Gespräch mit dem KURIER. Die vielen Fremdwährungskredite in Osteuropa würden die Banken schwer belasten. Dazu komme das strukturelle Problem der heimischen Banken. "Zu viele Banken mit zu vielen Filialen", sagt Androsch. Er glaubt: "Das wird nicht ohne Staatshilfe zu lösen sein."