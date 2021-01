Neue Geschäftsführung für Flughafen Graz

Grimus bringe laut einer Aussendung des Flughafens Graz vom Dienstag "umfassende Expertise in Bereichen wie Flotten- und Netzwerkplanung, Geschäftsentwicklung und Vertrieb mit". Löschnig verantwortete in den vergangenen neun Jahren als kontrollierender Geschäftsführer gemeinsam mit dem nun in den Ruhestand gegangenen Widmann die Geschicke des Flughafen Graz.