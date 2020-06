Neue Aufsichtsräte, alte Vorwürfe: Hypo bleibt im Polit-Strudel

Die Ratingagentur Moody’s stufte nachrangige Hypo-Anleihen am Freitagabend tief in den Ramsch-Bereich (B3) ab. Der Grund: Die Regierung habe angekündigt, deren Inhaber – trotz der Kärntner Landeshaftung – zur Kasse zu beten. Mit einer Gesetzesänderung könne das gelingen, so Moody’s. Es handelt sich dabei um einen kleinen Teil der Anleihen mit 900 Mio. Euro Volumen. Abgestuft wurden auch andere Hypo-Schulden mit Landeshaftung. Wenn sogar die Agenturen am Wert der Papiere zweifeln, könnte das der Republik in den Verhandlungen mit den bayrischen Ex-Eigentümern der Bank sogar helfen, vermuten Insider.