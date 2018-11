„Neue Arbeitswelt“: AK fördert mit 150 Millionen

Eine im Auftrag von AK und GPA-djp von der Beratungsgesellschaft KPMG erstellte Studie kommt zu dem Schluss, dass die Beschäftigung in den heimischen Banken seit der Finanzkrise 2008 kaum gesunken ist. „Ich sehe trotz Digitalisierung keine Revolution in der Arbeitswelt der Banken. Die Entwicklung ist eher evolutionär“, sagt Studienautor Alexander Lippner. Mitteleuropa sei anders als zum Beispiel Asien, wo mit der Digitalisierung ganze Entwicklungsstufen in der Arbeitswelt übersprungen worden seien.

FinTechs würden in Europa eher Kooperationen mit Banken suchen als sie zu ersetzen. Einfache Routinetätigkeiten würden aber auch hierzulande durch „Robots“ ersetzt. Das betreffe insbesondere den Zahlungsverkehr und die Abwicklung der Bank-Geschäfte. In der IT, im Datenmanagement und der Produktentwicklung entstünden neue Jobs. i. kischko