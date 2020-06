Japan und Italien dämpfen Umsatz-Ausfälle in Russland

Dem russischen Importstopp zum Trotz hat Österreich im Vorjahr unterm Strich mehr Lebensmittel exportiert als noch im Jahr zuvor. Die Statistik weist ein Plus von rund zwei Prozent auf 9,7 Milliarden Euro aus, während die Exporte in der Gesamtwirtschaft nur um 1,1 Prozent zulegten. Und das, obwohl Herstellern von Milch und Fleischprodukten im zweiten Quartal bis zu 90 Prozent des Russland-Geschäfts weggebrochen sind. Einen Teil des Ausfalls haben neue Exportmärkte abgefangen. So hat Österreich um elf Prozent mehr Schweinefleisch nach Italien exportiert, das Liefervolumen nach Japan hat sich im Vorjahr von 34 auf 68 Millionen Euro verdoppelt.