Nepp bei privaten Goldpartys

Doch nach einem eingehenden Test von 16 Ankäufern in Wien und Umgebung, bei dem Angebotsunterschiede von bis zu 65 Prozent festgestellt wurden, rät der Konsumentenschützer jedem privaten Goldverkäufer zur Vorsicht: "Geben Sie sich ja nicht mit dem erstbesten Angebot zufrieden. Und verkaufen Sie Ihren Schmuck nur bei einem niedergelassenen Institut."



Die Firma Bürstlein scheint nicht niedergelassen zu sein. Ihre Vertreterin will unserem Informanten jedenfalls keine Rechnung aushändigen. Dafür wird er mit einer Mobiltelefonnummer und einer Geschäftsadresse in Velden am Wörthersee vertröstet. Die Daten sind auch einem Flugblatt zu entnehmen. Es überrascht uns jetzt nicht mehr, dass das Telefon am nächsten Tag niemand abhebt. Und dass die Adresse interessanterweise deckungsgleich mit einem Hotel ist.



Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht irgendwo in einem österreichischen Hotel oder einer Wohnung schnell einmal Gold angekauft wird. Der Kreativität sind auf den Einladungen keine Grenzen gesetzt. Besonders lieb: "Der Währungscrash kommt! Retten Sie Ihr Geld - mit Gold!"



Geworben wird oft mit Gratis-Schätzungen, die eigentlich nicht viel bedeuten. Echte Experten schätzen nicht, sie stellen den Preis eindeutig fest. Potenziellen Organisatoren häuslicher Gold-Partys winkt Geld für die Unkosten. Und ein Gratis-Schnitzerl in einer Shopping-City. Ins Verdienen kommen ganz andere.