Neckermann Österreich: Ziel ist Sanierung

Nach der Pleite des Mutterkonzerns in Deutschland musste am Donnerstag auch Neckermann Versand Österreich den Gang zum Gericht antreten. Weil das Unternehmen zahlungsunfähig ist, beantragte die Geschäftsführung beim Landesgericht Graz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Die insolvente neckermann.de GmbH habe die Liquiditätserfordernisse nicht sicherstellen können, hieß es in einer Aussendung.