Nationalbank: Schlechte Note für die Quote

Das neue Direktorium stand politisch längst fest, aus rot-schwarz wurde türkis-blau. Gouverneur wird wie berichtet der FPÖ-Kandidat und Ex-Weltbanker Robert Holzmann, sein Vize der ÖVP-nahe Univ.Prof. Gottfried Haber und dann muss auch noch der blaue Wiener Landtagsabgeordnete Eduard Schock hinein.

Da war kein Platz mehr für eine Frau. Trotz aller grundsätzlichen Beteuerungen von Bundeskanzler Kurz und Finanzminister Löger zu Frauen in Führungspositionen. FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ist das Frauen-Thema weniger ein Anliegen.

Dabei wäre für den Gouverneurs-Job Tumpel-Gugerell besser qualifiziert als alle Männer. Sie kennt das Notenbank-Geschäft von der Pike auf, war acht Jahre im Direktorium der EZB und hat hohe internationale Reputation. Unter der Vorgänger-Regierung galt sie als Top-Favoritin. Da sie der SPÖ zugerechnet wird, kommt die Spitzenbankerin für Türkis-Blau nicht in Frage. Das ist österreichische Realpolitik.

Generalrats-Präsident Harald Mahrer will die Entscheidung nicht kommentieren. Der Chef der Wirtschaftskammer setzt sich sonst stark für Frauen in Top-Positionen ein. „Wir brauchen mehr Top-Ökonominnen in der Geld- und Finanzpolitik. Hier haben wir wirklich großen Aufholbedarf und da werde ich in Zukunft ein Auge darauf haben. Auch die Zahl an weiblichen Vorständen in österreichischen Banken bzw. Finanzinstituten ist verbesserungswürdig. Da werden wir die Nachwuchsförderung weiter verbessern müssen“, sagte Mahrer kürzlich bei einem Frühstücks-Talk mit Finanzmarktexperten. Er konterte die hierzulande immer noch weit verbreitete Meinung, es gebe zu wenig qualifizierte Managerinnen, schon mal als chauvinistischen Schwachsinn und „billige Ausrede von Alt-Machos“ .