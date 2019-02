Nationalbank: Neues Direktorium wieder reiner Männerclub

Seine blaue Stellvertreterin im Generalrat, Barbara Kolm, meint dazu: „Es stimmt natürlich, dass ich gerne eine weitere Frau in der Führungsetage der Nationalbank gesehen hätte. Faktum ist, dass es im Bewerberkreis viel mehr Männer als Frauen gab und es daher – rein statistisch – nicht verwundert, wenn die Männer hier vergleichsweise überrepräsentiert sind“.

Wichtiger als das Geschlecht sei für sie aber „ohnehin die Qualifikation der sich bewerbenden Person. Übrigens darf ich anmerken, dass im zweiten Führungsgremium der OeNB, dem Generalrat, die Frauen im Vergleich zur Anzahl von Frauen in der Finanzindustrie überrepräsentiert sind“.

Stimmt schon, Kolm ist die erste Frau im Präsidium des Generalrates, insgesamt sitzen vier Vertreterinnen in dem Gremium. Aber der Generalrat führt nicht die Bank und Geldpolitik ist Angelegenheit des Gouverneurs.

Kolm sitzt für die FPÖ noch im Aufsichtsrat der ÖBB-Holding und des Vereins Wiener Städtische, der 80 Prozent am börsenotierten VIG-Konzern hält. Im 14-köpfigen Generalrat ist noch Bettina Glatz-Kremsner, ÖVP-nahe Vorstandsdirektorin der teilstaatlichen Casinos Austria. Das Mandat von Gabriele Payr läuft in diesem Jahr aus. Die Ex-Chefin der Wiener Stadtwerke hat ein altes SPÖ-Ticket. 2019 endet auch die Funktionsperiode von Raiffeisen-Generalanwalt Walter Rothensteiner. Komfortabel für die Regierung, dass zwei Mandate ablaufen, da kann wieder proporzmäßig türkis-blau nachbesetzt werden. Für die Belegschaft ist noch Birgit Sauerzopf vertreten, sie ist Vize-Chefin des Zentralbetriebsrates.

Im Eigentum der Republik, unterliegt die Nationalbank dem Bundesgleichbehandlungsgesetz. Heißt, bei gleicher Qualifikation sind Frauen solange zu bevorzugen, bis Gleichstand erreicht ist. 2017 lag der Frauenanteil in Management-Positionen bei 30 Prozent und auf Expertenebene bei 35 Prozent. Noch zuwenig, aber „wir sind auf einem guten Weg, die Quote in den nächsten Jahren in Richtung 50 Prozent zu verbessern“, sagt Bank-Sprecher Christian Gutlederer.

Maria Schaumayer

KarriereSie wurde 1990 nicht nur die erste Frau in Österreich an der Spitze der Notenbank, sondern die erste Nationalbankchefin weltweit. Schaumayer begann in der CA, ging als Stadträtin für die ÖVP in die Wiener Kommunalpolitik und war bis 1989 Finanzchefin der OMV. Sie war schon fünf Jahre in Pension, als sie 2000 ehrenamtlich als Regierungsbeauftragte die Entschädigung für Zwangsarbeiter abwickelte. Zu ihrem 60. Geburtstag gründete sie die Schaumayer-Stiftung. Sie starb im Jänner 2013.

Gertrude Tumpel-Gugerell

Sie begann 1975 in der Volkswirtschaftlichen Abteilung der OeNB , schaffte den Aufstieg bankintern und war von 1998 bis 2003 Vize-Gouverneurin. Von 2003 bis 2011 war sie als bisher einzige Österreicherin im Direktorium der Europäischen Zentralbank. Die SPÖ-nahe Top-Bankerin ist Vize-Aufsichtsratschefin der OMV und Aufsichtsrätin im VIG-Konzern sowie in der deutschen Commerzbank. Sie war mit dem 2018 verstorbenen AK-Präsidenten Herbert Tumpel verheiratet.