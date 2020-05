Nationalbank feuert Manager

Sicherheitsstandards haben in diesem Hause oberste Prioriät, schließlich wird Geld gedruckt. Die Sicherheitsbestimmungen bezüglich Personal dürften aber versagt haben. Seit Anfang der Woche ermittelt die Staatsanwaltschaft Wien gegen die beiden Geschäftsführer der Nationalbank-Tochter Oesterreichische Banknoten- und Sicherheitsdruck GmbH (OeBS). Der Verdacht lautet auf Untreue sowie falsche Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse bzw. unterlassene Informationen nach dem GmbH-Gesetz.



Die Verdachtsmomente gegen die beiden Geschäftsführer, Johannes Miller und Michael Wolf, fielen der Nationalbank bei einer internen Revision auf. Miller ist auch Vorstand der Münze Österreich. Die Bank übermittelte eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft und enthob die Chefs sowie einen Abteilungsleiter "mit sofortiger Wirkung" von ihren Funktionen. "Die Abberufung erfolgte, um eine raschest mögliche und vollständige Aufklärung des Sachverhaltes sicherzustellen", heißt es in einer Aussendung der Nationalbank. Es gilt die Unschuldsvermutung.